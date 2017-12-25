 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Сабирабаде 14-летняя девочка скончалась в результате отравления лекарством

    Сабирабад. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе 14-летняя девочка скончалась в результате отравления.

    Как сообщает аранское бюро Report, в Сабирабадскую центральную районную больницу с диагнозом отравление была доставлена жительница села Мурсалли Гезалова Лейла Шовги гызы 2003 г.р.

    Несмотря на усилия врачей, спасти подростка не удалось.

    По предварительной информации, Л.Гезалова отравилась лекарственными препаратами.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi