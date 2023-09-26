В Сабирабаде 12 человек отравились в школе

В Сабирабаде 12 человек отравились пищей в школе

В Сабирабаде 12 человек отравились едой в школе.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Сабирабадского района.

25 сентября в районную прокуратуру поступила информация о том, что в среднюю школу села Ахтачы Муган Сабирабадского района в районную центральную больницу с диагнозом пищевого отравления обратились 12 человек, в том числе 11 учащихся и учитель.

В ходе предварительного расследования было установлено, что они отравились пищей, съеденной на дне рождения одного из учеников школы.

В настоящее время 12 человек, состояние которых удовлетворительное, выписаны из больницы после оказания медицинской помощи.

В прокуратуре Сабирабадского района ведется расследование.