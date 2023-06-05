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В Сабаильском районе Баку произошло ДТП, водитель погиб

В Сабаильском районе Баку произошло ДТП, водитель погиб В Сабаильском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Происшествия
5 июня 2023 г. 10:00
В Сабаильском районе Баку произошло ДТП, водитель погиб

В Сабаильском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как сообщает Report, Турал Шириев 1999 г.р. на арендованном автомобиле Hyundai Sonata врезался в препятствие на обочине дороги.

В результате ДТП Т.Шириев погиб, а его брат Тургай Шириев 2000 г.р. был госпитализирован с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По факту в Сабаильском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса АР.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobil aşıb: sürücü ölüb, qardaşı xəsarət alıb

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