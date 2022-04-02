О нас
Аудио новости

В Сабаильском районе Баку обнаружены гранаты

В Сабаильском районе Баку обнаружены гранаты В Баку обнаружены гранаты.
Происшествия
2 апреля 2022 г. 12:37
В Сабаильском районе Баку обнаружены гранаты

В Баку обнаружены гранаты.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию МЧС 112 поступила информация об обнаружении взрывоопасных предметов на территории Сабаильского района столицы.

На указанную территорию незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

Специалисты группы быстрого реагирования обнаружили на территории три ручные гранаты Ф-1 и три взрывателя гранаты УЗРГМ-2, пригодные для боевого применения.

Боеприпасы были вывезены с территории для обезвреживания специалистами группы быстрого реагирования Службы спасения особого риска МЧС.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda qumbaralar aşkarlanıb

Другие новости из категории

В Азербайджане начинается суд над экстрадированным из России
В Азербайджане начинается суд над экстрадированным из России
2 апреля 2022 г. 09:40
В Баку автомобиль сбил 25-летнего пешехода
В Баку автомобиль сбил 25-летнего пешехода
2 апреля 2022 г. 08:53
В Баку совершен наезд на 29-летнего пешехода
В Баку совершен наезд на 29-летнего пешехода
2 апреля 2022 г. 07:39
В Баку 20-летний мотоциклист совершил ДТП
В Баку 20-летний мотоциклист совершил ДТП
2 апреля 2022 г. 06:24
В Баку 34-летний мужчина получил ножевое ранение
В Баку 34-летний мужчина получил ножевое ранение
2 апреля 2022 г. 02:44
Землетрясение на Каспии
Землетрясение на Каспии
2 апреля 2022 г. 01:38
В Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
В Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
1 апреля 2022 г. 22:57
ГПС: В марте в Азербайджан не пустили 23 человек
ГПС: В марте в Азербайджан не пустили 23 человек
1 апреля 2022 г. 14:04
На сеть аптек “Zeytun составлен штрафной протокол
На сеть аптек “Zeytun" составлен штрафной протокол
1 апреля 2022 г. 13:33
Генпрокуратура сделала предупреждение двум новостным сайтам
Генпрокуратура сделала предупреждение двум новостным сайтам
1 апреля 2022 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi