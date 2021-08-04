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В Саатлы завели уголовное дело на подделавшего документы главврача

В Саатлы завели уголовное дело на подделавшего документы главврача На основании обращения о присвоении поддельной степени инвалидности в Саатлинской центральной районной больнице, в районной прокуратуре начато разбирательство.
Происшествия
4 августа 2021 г. 11:11
В Саатлы завели уголовное дело на подделавшего документы главврача
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На основании обращения о присвоении поддельной степени инвалидности в Саатлинской центральной районной больнице, в районной прокуратуре начато разбирательство.

Как сообщили Report в Саатлинской районной прокуратуре, в ходе проведенного разбирательства было выявлено, что заместитель директора – главный врач Саатлинской ЦРБ Адам Алиев с целью оказания помощи родственнику, обратившему к нему для получения пособия в связи с нарушением черепно-мозгового кровообращения, вошел в сговор с другими должностными лицами больницы и подделал для родственника медицинские документы.

Так, в листы о нетрудоспособности была внесена ложная информация о том, что пациент проходил амбулаторное и стационарное лечение в больницах, в связи с этим с 01.06.2019 года до 31.12.2019 года была обеспечена выплата этому лицу Саатлинским районным отделом Государственного фонда социальной защиты 2 976 манатов за временную потерю работоспособности.

По факту в Саатлинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 308.1 (злоупотребление должностями обязанностями) и 313 (служебный подлог) УК АР.

По уголовному делу продолжаются следственные действия для выявления и привлечения к ответственности лиц, совершив уголовные деяния в рамках дела.

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Версия на азербайджанском языке Saatlıda qohumuna saxta əlillik pensiyası düzəldən baş həkimə cinayət işi açılıb

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