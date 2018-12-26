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    В Саатлы загорелся легковой автомобиль

    Саатлы. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Саатлы загорелся легковой автомобиль. 

    Как сообщает аранское бюро Report, ДТП произошло сегодня утром в селе Гараевкенд. 

    Находящийся за рулем автомобиля житель Ширвана Заур Мусаев увидел, как дымится передняя панель машины. 

    Хотя он выключил двигатель автомобиля, побороть пламя ему не удалось. 

    Хотя в результате происшествия водитель не получил травмы, автомобиль полностью вышел из строя. 

    По факту ведется расследование. 

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