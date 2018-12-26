Саатлы. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Саатлы загорелся легковой автомобиль.

Как сообщает аранское бюро Report, ДТП произошло сегодня утром в селе Гараевкенд.

Находящийся за рулем автомобиля житель Ширвана Заур Мусаев увидел, как дымится передняя панель машины.

Хотя он выключил двигатель автомобиля, побороть пламя ему не удалось.

Хотя в результате происшествия водитель не получил травмы, автомобиль полностью вышел из строя.

По факту ведется расследование.