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Саатлы. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Саатлы загорелся легковой автомобиль.
Как сообщает аранское бюро Report, ДТП произошло сегодня утром в селе Гараевкенд.
Находящийся за рулем автомобиля житель Ширвана Заур Мусаев увидел, как дымится передняя панель машины.
Хотя он выключил двигатель автомобиля, побороть пламя ему не удалось.
Хотя в результате происшествия водитель не получил травмы, автомобиль полностью вышел из строя.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости