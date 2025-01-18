В Саатлы задержаны двое подозреваемых в сбыте наркотиков

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Саатлинского районного отделения полиции, задержан ранее судимый Аслан Абушов, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Саатлинского районного отделения полиции, задержан ранее судимый Аслан Абушов, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Сообщается, что в подвале его дома было обнаружено и изъято 6 килограммов марихуаны.

В ходе другой операции, проведенной сотрудниками отделения, задержан житель района Аллахъяр Бадалов. У него обнаружены марихуана, предназначенная для продажи, и одни электронные весы.

По фактам возбуждены уголовные дела, в отношении обоих лиц решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.