В Саатлы задержан таксист, находившийся под воздействием наркотиков

В Саатлы задержан мужчина, который под воздействием наркотических средств занимался частной перевозкой пассажиров.

В Саатлы задержан мужчина, который под воздействием наркотических средств занимался частной перевозкой пассажиров.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Отделения государственной дорожной полиции Саатлинского районного отдела полиции, были остановлены 45 водителей, которые внесли изменения в госрегистрационный знак и конструкцию автомобиля, использовали громкие звуковые сигналы, управляли автомобилем в нетрезвом состоянии и без соответствующих документов.

В отношении нарушителей были приняты предусмотренные законодательством меры.

В рамках упомянутых мероприятий также был задержан житель района С. Моллаев, занимавшийся деятельностью такси, находясь под воздействием марихуаны. Собранные на него материалы были направлены в суд для дачи правовой оценки.