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    В Саатлы задержан подозреваемый в убийстве криминального авторитета

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Саатлинском районе задержан подозреваемый в убийстве криминального авторитета Октая Акперова.

    Как сообщает Report, это племянник (сын брата) О.Акперова 22-летний Салех Акперов .

    У С.Акперова обнаружено и изъято охотничье ружье, использованное им во время убийства.

    По факту продолжается расследование.

    Напомним, что вчера в селе Азадакенд в собственном автомобиле марки BMW с двумя пулевыми ранениями в голову был обнаружен труп криминального авторитета Октая Салех оглу Акперова 1967 г.р.

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