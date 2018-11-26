В Саатлы задержан подозреваемый в убийстве криминального авторитета

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Саатлинском районе задержан подозреваемый в убийстве криминального авторитета Октая Акперова.

Как сообщает Report, это племянник (сын брата) О.Акперова 22-летний Салех Акперов .

У С.Акперова обнаружено и изъято охотничье ружье, использованное им во время убийства.

По факту продолжается расследование.

Напомним, что вчера в селе Азадакенд в собственном автомобиле марки BMW с двумя пулевыми ранениями в голову был обнаружен труп криминального авторитета Октая Салех оглу Акперова 1967 г.р.