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В Саатлы задержан подозреваемый в попытке убийства тестя

В Саатлы задержан подозреваемый в попытке убийства тестя В Саатлы задержан подозреваемый в покушении на убийство тестя.
Происшествия
30 апреля 2023 г. 19:58
В Саатлы задержан подозреваемый в попытке убийства тестя

В Саатлы задержан подозреваемый в покушении на убийство тестя.

Об этом Report сообщили в Саатлинской районной прокуратуре.

Согласно информации, 30 апреля около полудня в районную прокуратуру поступила информация о ранениях жителей села Мамедабад Саатлинского района Амины Амировой, 2004 года рождения, и ее отца Кямала Амирова, 1980 года рождения.

В ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Али Мирили, 2002 года рождения, нанес ножевые ранения своей жене Амине Амировой во время возникшего между ними конфликта, и попытался убить вмешавшегося в спор тестя Кямала Амирова, также нанеся ему ножевые ранения.

По факту Саатлинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Азербайджана. А.Мирили задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Saatlıda qayınatasını öldürməyə cəhd etməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

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