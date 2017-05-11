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    В Саатлы в третий раз произошло землетрясение

    Магнитуда толчков составила 3.3

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В Саатлы в третий раз произошло землетрясение.

    Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

    Согласно предварительной информации, землетрясение зарегистрировано на территории Саатлинского района в 10:50:51 по местному времени. Землетрясение не ощущалось.

    Толчки имели магнитуду 3,3 и произошли на глубине 46 км.

    Отметим, что сегодня в 07:24 на территории Саатлинского района произошло землетрясение. Толчки в эпицентре ощущались силой до 5 баллов, а близ населенных пунктов – до 3-4 баллов. Очаг землетрясений залегал на глубине 39 км.  

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