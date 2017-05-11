Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В Саатлы в третий раз произошло землетрясение.

Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно предварительной информации, землетрясение зарегистрировано на территории Саатлинского района в 10:50:51 по местному времени. Землетрясение не ощущалось.

Толчки имели магнитуду 3,3 и произошли на глубине 46 км.

Отметим, что сегодня в 07:24 на территории Саатлинского района произошло землетрясение. Толчки в эпицентре ощущались силой до 5 баллов, а близ населенных пунктов – до 3-4 баллов. Очаг землетрясений залегал на глубине 39 км.