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В Саатлы учитель и 8 учеников отравились угарным газом

В Саатлы учитель и 8 учеников отравились угарным газом В селе Гарануру Саатлинского района учитель и 8 учеников отравились угарным газом.
Происшествия
18 декабря 2023 г. 13:42
В Саатлы учитель и 8 учеников отравились угарным газом

В селе Гарануру Саатлинского района учитель и 8 учеников отравились угарным газом.

В ответ на запрос Report в TƏBİB сообщили, что сегодня около 11:00 в Центральную больницу Саатлинского района поступила информация о массовом отравлении.

Все они были помещены в отделение неотложной медицинской помощи: "По предварительной информации, у них диагностировано отравление угарным газом. Лечение пострадавших продолжается. Их состояние оценивается как стабильное".

По данному факту проводится расследование.

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