В Саатлы учитель и 8 учеников отравились угарным газом

В селе Гарануру Саатлинского района учитель и 8 учеников отравились угарным газом.

В селе Гарануру Саатлинского района учитель и 8 учеников отравились угарным газом.

В ответ на запрос Report в TƏBİB сообщили, что сегодня около 11:00 в Центральную больницу Саатлинского района поступила информация о массовом отравлении.

Все они были помещены в отделение неотложной медицинской помощи: "По предварительной информации, у них диагностировано отравление угарным газом. Лечение пострадавших продолжается. Их состояние оценивается как стабильное".

По данному факту проводится расследование.