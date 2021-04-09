В Саатлы у угрожавшего сыну расправой обнаружено огнестрельное оружие

Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий изъяли у И.Исмайлова охотничье ружье марки "ТОХ-63"

У жителя Саатлинского района изъято огнестрельное оружие.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

8 апреля в Саатлинский районный отдел полиции обратился житель села Мирджалал Ф.Исмаилов, сообщив, что ранее в тот же день его отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угрожал сыну убийством из охотничьего ружья.

Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий изъяли у И.Исмайлова охотничье ружье марки "ТОХ-63", на которое не имелось необходимых документов.