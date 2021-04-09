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В Саатлы у угрожавшего сыну расправой обнаружено огнестрельное оружие

В Саатлы у угрожавшего сыну расправой обнаружено огнестрельное оружие Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий изъяли у И.Исмайлова охотничье ружье марки "ТОХ-63"
Происшествия
9 апреля 2021 г. 12:13
В Саатлы у угрожавшего сыну расправой обнаружено огнестрельное оружие

У жителя Саатлинского района изъято огнестрельное оружие.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

8 апреля в Саатлинский районный отдел полиции обратился житель села Мирджалал Ф.Исмаилов, сообщив, что ранее в тот же день его отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угрожал сыну убийством из охотничьего ружья.

Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий изъяли у И.Исмайлова охотничье ружье марки "ТОХ-63", на которое не имелось необходимых документов.

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Версия на азербайджанском языке Saatlıda oğlunu öldürəcəyi ilə hədələyən şəxsdə odlu silah aşkarlandı

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