В Саатлы у бывшего заключенного изъяли пистолеты

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В полицию поступила информация о том, что житель села Нахарлы Саатлинского района хранит у себя огнестрельное оружие.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, с целью проверки информации сотрудники районного отделения полиции провели оперативно-розыскные мероприятия в доме жителя села Нахарлы, ранее судимого Закерая Ханалыева.

В ходе обыска в одной из комнат в старом сундуке, где хранились предметы быта и хозяйственные инструменты, были обнаружены изготовленный кустарным способом 1 пистолет револьверного типа, 1 сигнальный пистолет, 22 единицы патронов и 35 пустых гильз.

Изъятые вещественные доказательства сотрудниками полиции представлены на экспертизу.

По факту в Саатлинском РОП ведется расследование.