В Саатлы три человека тяжело ранены в ДТП

Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Саатлы.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на территории села Деде Горгуд.
По информации, автомобиль марки “ВАЗ-2106” слетел с дороги из-за потери управления водителем.
В результате аварии жители Саатлинского района Аскеров Фарид Зохраб оглу, Аскеров Зохраб Балы оглу и Теймуров Мехди Афлатун оглу получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Пострадавшие были доставлены в Саатлинскую центральную районную больницу, откуда в связи с тяжелым состоянием отправлены в Баку.
По данному факту проводится расследование.