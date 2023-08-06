В Саатлы три человека тяжело ранены в ДТП

В Саатлы три человека тяжело ранены в ДТП

Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Саатлы.

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Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Саатлы. Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на территории села Деде Горгуд. По информации, автомобиль марки “ВАЗ-2106” слетел с дороги из-за потери управления водителем. В результате аварии жители Саатлинского района Аскеров Фарид Зохраб оглу, Аскеров Зохраб Балы оглу и Теймуров Мехди Афлатун оглу получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в Саатлинскую центральную районную больницу, откуда в связи с тяжелым состоянием отправлены в Баку. По данному факту проводится расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал