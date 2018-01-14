В Саатлы рука мужчины застряла в хлопкоочистительной машине

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ На хлопковом заводе в Саатлы произошел несчастный случай.
Как передает Аранское бюро Report, рука работающего на заводе 35-летнего жителя села Алиабад Мусаева Анара по неосторожности застряла в хлопкоочистительной машине.
С полученными повреждениями различной степени мужчина был доставлен в районную центральную больницу Саатлы. Из-за тяжести состояния больного, после оказания медицинской помощи, Мусаева отправили в Баку.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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