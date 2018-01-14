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    В Саатлы рука мужчины застряла в хлопкоочистительной машине

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ На хлопковом заводе в Саатлы произошел несчастный случай.

    Как передает Аранское бюро Report, рука работающего на заводе 35-летнего жителя села Алиабад Мусаева Анара по неосторожности застряла в хлопкоочистительной машине.

    С полученными повреждениями различной степени мужчина был доставлен в районную центральную больницу Саатлы. Из-за тяжести состояния больного, после оказания медицинской помощи, Мусаева отправили в Баку.

    По факту ведется расследование. 

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