В Саатлы проведен рейд, оштрафованы водители

Сотрудники Управления государственной дорожной полиции Саатлинского районного управления полиции продолжают усиление контроля и превентивных мер по обеспечению надлежащей парковки на улицах и проспектах района

Сотрудники Управления государственной дорожной полиции Саатлинского районного управления полиции продолжают усиление контроля и превентивных мер по обеспечению надлежащей парковки на улицах и проспектах района.

Как передает Report со ссылкой на Ширванскую региональную группу пресс-службы МВД, в ходе мероприятий были проведены просветительские беседы с водителями, которые припарковали автомобили в неуказанных местах региона, а также на занятых автобусных остановках и тротуарах.

Сотрудники подразделения ГДП района провели рейд на территории района с целью обеспечения безопасности дорожного движения, предотвращения дорожно-транспортных происшествий и загрязнения атмосферы токсичными газами, выбрасываемыми из транспортных средств.

Совершившие грубые нарушения водители были привлечены к административной ответственности.