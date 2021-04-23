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В Саатлы проведен рейд, оштрафованы водители

В Саатлы проведен рейд, оштрафованы водители С грубыми нарушителями правил сотрудники полиции провели профилактические беседы, еще раз довели до их сведения правила дорожного движения
Происшествия
23 апреля 2021 г. 10:10
В Саатлы проведен рейд, оштрафованы водители
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Сотрудники подразделения Государственной дорожной полиции Саатлинского районного отдела полиции провели рейд на территории района с целью обеспечения безопасности дорожного движения, предотвращения дорожно-транспортных происшествий и загрязнения атмосферы токсичными газами, выбрасываемыми из транспортных средств.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Отмечается, что в ходе проверок в административном порядке были составлены протоколы в отношении водителей 19 автомобилей, выбрасывающих в атмосферу токсичные газы сверх нормы.

С грубыми нарушителями правил сотрудники полиции провели профилактические беседы, еще раз довели до их сведения правила дорожного движения. 25 совершивших грубые нарушения водителей привлечены к административной ответственности.

Профилактические меры будут проводиться на регулярной основе.

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Версия на азербайджанском языке Saatlıda reyd keçirildi, sürücülər cərimələndi

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