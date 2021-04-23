В Саатлы проведен рейд, оштрафованы водители

Сотрудники подразделения Государственной дорожной полиции Саатлинского районного отдела полиции провели рейд на территории района с целью обеспечения безопасности дорожного движения, предотвращения дорожно-транспортных происшествий и загрязнения атмосферы токсичными газами, выбрасываемыми из транспортных средств.
Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
Отмечается, что в ходе проверок в административном порядке были составлены протоколы в отношении водителей 19 автомобилей, выбрасывающих в атмосферу токсичные газы сверх нормы.
С грубыми нарушителями правил сотрудники полиции провели профилактические беседы, еще раз довели до их сведения правила дорожного движения. 25 совершивших грубые нарушения водителей привлечены к административной ответственности.
Профилактические меры будут проводиться на регулярной основе.