В Саатлы проведен рейд, оштрафованы водители

С грубыми нарушителями правил сотрудники полиции провели профилактические беседы, еще раз довели до их сведения правила дорожного движения

Сотрудники подразделения Государственной дорожной полиции Саатлинского районного отдела полиции провели рейд на территории района с целью обеспечения безопасности дорожного движения, предотвращения дорожно-транспортных происшествий и загрязнения атмосферы токсичными газами, выбрасываемыми из транспортных средств.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Отмечается, что в ходе проверок в административном порядке были составлены протоколы в отношении водителей 19 автомобилей, выбрасывающих в атмосферу токсичные газы сверх нормы.

С грубыми нарушителями правил сотрудники полиции провели профилактические беседы, еще раз довели до их сведения правила дорожного движения. 25 совершивших грубые нарушения водителей привлечены к административной ответственности.

Профилактические меры будут проводиться на регулярной основе.