В Саатлы произошло ДТП, есть пострадавшие

В Саатлинском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.
Как сообщает аранского бюро Report, происшествие зарегистрировано утром на территории села Газанбатан.
Так, автомобиль марки "ВАЗ-2106" столкнулся с другим транспортным средством.
В результате ДТП жители Саатлинского района - Мурадов Турал Ильхам оглу, 1995 года рождения, и Исмаилов Садиг Тахир оглу, 1982 года рождения, получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавшие были госпитализированы в Саатлинскую районную центральную больницу.
По факту проводится расследование.