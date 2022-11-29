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В Саатлы произошло ДТП, есть пострадавшие

В Саатлы произошло ДТП, есть пострадавшие В Саатлинском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.
Происшествия
29 ноября 2022 г. 09:37
В Саатлы произошло ДТП, есть пострадавшие

В Саатлинском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает аранского бюро Report, происшествие зарегистрировано утром на территории села Газанбатан.

Так, автомобиль марки "ВАЗ-2106" столкнулся с другим транспортным средством.

В результате ДТП жители Саатлинского района - Мурадов Турал Ильхам оглу, 1995 года рождения, и Исмаилов Садиг Тахир оглу, 1982 года рождения, получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были госпитализированы в Саатлинскую районную центральную больницу.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Saatlıda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

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