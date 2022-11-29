В Саатлы произошло ДТП, есть пострадавшие

В Саатлы произошло ДТП, есть пострадавшие

В Саатлинском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

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В Саатлинском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Как сообщает аранского бюро Report, происшествие зарегистрировано утром на территории села Газанбатан. Так, автомобиль марки "ВАЗ-2106" столкнулся с другим транспортным средством. В результате ДТП жители Саатлинского района - Мурадов Турал Ильхам оглу, 1995 года рождения, и Исмаилов Садиг Тахир оглу, 1982 года рождения, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы в Саатлинскую районную центральную больницу. По факту проводится расследование. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram