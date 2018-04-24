В Саатлы парень получил ножевое ранение

Саатлы. 24 апреля. REPORT.AZ/ Житель Саатлинского района получил ножевое ранение.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на плотине близ подвесного моста через реку Араз.

Так, проживающий по улице Мираги Агаева Шамо Черкез оглу Зейналов 1992 г.р. на почве конфликта получил ножевое ранение со стороны знакомого ему лица. Раненый был доставлен в хирургическое отделение Сабирабадской центральной районной больницы.

По факту ведется расследование.