В Саатлы оштрафованы организаторы свадеб

Сотрудники Саатлинского районного отдела полиции продолжают мероприятия по обеспечению соблюдения правил карантинного режима.

Сотрудники Саатлинского районного отдела полиции продолжают мероприятия по обеспечению соблюдения правил карантинного режима.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных мероприятий было выявлено, что во дворе частных домов жителя села Фаталикенд Исмаила Байрамова и жителя села Ширинбей Рахмана Шакирова были проведены свадебные торжества, число гостей на которых превышало норму.

В связи с выявленными проступками с владельцами домов были проведены профилактические беседы, в отношении них приняты законные меры.