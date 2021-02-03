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В Саатлы оштрафовали организатора и гостей свадьбы

В Саатлы оштрафовали организатора и гостей свадьбы На организатора и участников застолья были составлены протоколы
Происшествия
3 февраля 2021 г. 10:52
В Саатлы оштрафовали организатора и гостей свадьбы
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Сотрудники Саатлинского районного отдела полиции (РОП) продолжают мероприятия для предотвращения нарушений правил карантинного режима.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, 2 февраля во время мероприятий, проводимых сотрудниками РОП, было установлено, что житель села Бейлер Агамирзоев Б. тайно организовал во дворе дома небольшое свадебное торжество с участием гостей.

На организатора и участников застолья были составлены протоколы об административном правонарушении, взыскан штраф.

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Версия на азербайджанском языке Saatlıda toy məclisi təşkil edənlər cərimələndi

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