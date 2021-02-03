В Саатлы оштрафовали организатора и гостей свадьбы

На организатора и участников застолья были составлены протоколы

Сотрудники Саатлинского районного отдела полиции (РОП) продолжают мероприятия для предотвращения нарушений правил карантинного режима.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, 2 февраля во время мероприятий, проводимых сотрудниками РОП, было установлено, что житель села Бейлер Агамирзоев Б. тайно организовал во дворе дома небольшое свадебное торжество с участием гостей.

На организатора и участников застолья были составлены протоколы об административном правонарушении, взыскан штраф.