В Саатлы обнаружена работающая по ночам чайная

Сотрудники полиции предотвратили правонарушение, в отношении арендатора и посетителей чайной были составлены протоколы в административном порядке

Сотрудники Саатлинского районного отдела полиции продолжают мероприятия, направленные на предотвращение нарушений правил карантинного режима.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники Саатлинского РОП обнаружили на территории района чайную, работающую в ночное время в нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Сотрудники полиции предотвратили правонарушение, в отношении арендатора и посетителей чайной были составлены протоколы в административном порядке.