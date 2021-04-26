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В Саатлы обнаружена работающая по ночам чайная

В Саатлы обнаружена работающая по ночам чайная Сотрудники полиции предотвратили правонарушение, в отношении арендатора и посетителей чайной были составлены протоколы в административном порядке
Происшествия
26 апреля 2021 г. 12:17
В Саатлы обнаружена работающая по ночам чайная

Сотрудники Саатлинского районного отдела полиции продолжают мероприятия, направленные на предотвращение нарушений правил карантинного режима.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники Саатлинского РОП обнаружили на территории района чайную, работающую в ночное время в нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Сотрудники полиции предотвратили правонарушение, в отношении арендатора и посетителей чайной были составлены протоколы в административном порядке.

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Версия на азербайджанском языке Saatlıda gecə saatlarında fəaliyyət göstərən çayxana aşkarlandı

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