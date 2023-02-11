В Саатлы на железнодорожном переезде произошло смертельное ДТП

Сегодня утром тепловоз на ветке Саатлы-Беджар столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2106", принадлежащем жителю Сабирабадского района.

Сегодня утром тепловоз на ветке Саатлы-Беджар столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2106", принадлежащем жителю Сабирабадского района.

Как передает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", житель Сабирабадского района Гашам Гюльгусейн оглу Гусейнов, 1967 года рождения, пытался пересечь железнодорожный переезд на автомобиле "Жигули" с госномером 90-ВЕ-797.

Хотя машинист тепловоза применил экстренное торможение, столкновение было неизбежным. В результате происшествия водитель "Жигулей" получил телесные повреждения и скончался при доставке в больницу скорой помощи.

В ЗАО напомнили, что согласно статье 44 Закона Азербайджанской Республики "О дорожном движении", водители транспортных средств, приближаясь к железнодорожному переезду, должны руководствоваться дорожными знаками и убедиться в отсутствии приближающегося поезда, в случаях, когда движение по переезду запрещается, а при отсутствии шлагбаума обязаны остановиться не ближе 10 метров от первого рельса.