В Саатлы на железнодорожном переезде произошло смертельное ДТП

Сегодня утром тепловоз на ветке Саатлы-Беджар столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2106", принадлежащем жителю Сабирабадского района.
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Хотя машинист тепловоза применил экстренное торможение, столкновение было неизбежным. В результате происшествия водитель "Жигулей" получил телесные повреждения и скончался при доставке в больницу скорой помощи.
В ЗАО напомнили, что согласно статье 44 Закона Азербайджанской Республики "О дорожном движении", водители транспортных средств, приближаясь к железнодорожному переезду, должны руководствоваться дорожными знаками и убедиться в отсутствии приближающегося поезда, в случаях, когда движение по переезду запрещается, а при отсутствии шлагбаума обязаны остановиться не ближе 10 метров от первого рельса.