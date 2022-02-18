О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Саатлы и Гаджигабуле задержаны больные COVID-19

В Саатлы и Гаджигабуле задержаны больные COVID-19 В Саатлы и Гаджигабуле задержаны больные коронавирусом.
Происшествия
18 февраля 2022 г. 08:43
В Саатлы и Гаджигабуле задержаны больные COVID-19

В Саатлы и Гаджигабуле задержаны больные коронавирусом.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

Жительница Саатлинского района М.Эйвазова, вопреки предписанному лечению в домашних условиях, покинула место жительства и разгуливал в общественных местах. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками районного отделения полиции, нарушитель был задержан. С соблюдением медицинских процедур, его вернули домой.

А в Гаджигабуле был задержан коронавирусный больной Э.Асадов. Сотрудники РОП провели с ним разъяснительную беседу, а затем вернули его домой с участием медперсонала.

По фактам ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Saatlı və Hacıqabulda koronavirus xəstələri barədə araşdırma aparılır

Другие новости из категории

В Баку автомобиль сбил 70-летнюю женщину
В Баку автомобиль сбил 70-летнюю женщину
18 февраля 2022 г. 03:38
Житель Баку убит ударом ножа в сердце
Житель Баку убит ударом ножа в сердце
18 февраля 2022 г. 01:14
В МВД ответили на обвинения правозащитника
В МВД ответили на обвинения правозащитника
17 февраля 2022 г. 22:35
В Геранбое автомобиль сбил 25-летнего пешехода
В Геранбое автомобиль сбил 25-летнего пешехода
17 февраля 2022 г. 22:13
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
17 февраля 2022 г. 21:40
В Гёйгёле спор завершился поножовщиной
В Гёйгёле спор завершился поножовщиной
17 февраля 2022 г. 21:38
Найденный курсант будет отчислен из Высшей военной школы за безответственность
Найденный курсант будет отчислен из Высшей военной школы за безответственность
17 февраля 2022 г. 20:25
Совершившие военные преступления в Гарадаглы объявлены в международный розыск
Совершившие военные преступления в Гарадаглы объявлены в международный розыск
17 февраля 2022 г. 20:15
В Баку возбуждено уголовное дело по факту перекрытия дороги водителями грузовиков
В Баку возбуждено уголовное дело по факту перекрытия дороги водителями грузовиков
17 февраля 2022 г. 19:28
В Азербайджане возбуждено пять уголовных дел по фактам незаконной вырубки деревьев
В Азербайджане возбуждено пять уголовных дел по фактам незаконной вырубки деревьев
17 февраля 2022 г. 17:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi