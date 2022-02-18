В Саатлы и Гаджигабуле задержаны больные COVID-19

В Саатлы и Гаджигабуле задержаны больные коронавирусом.

В Саатлы и Гаджигабуле задержаны больные коронавирусом.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

Жительница Саатлинского района М.Эйвазова, вопреки предписанному лечению в домашних условиях, покинула место жительства и разгуливал в общественных местах. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками районного отделения полиции, нарушитель был задержан. С соблюдением медицинских процедур, его вернули домой.

А в Гаджигабуле был задержан коронавирусный больной Э.Асадов. Сотрудники РОП провели с ним разъяснительную беседу, а затем вернули его домой с участием медперсонала.

По фактам ведется расследование.