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    В Саатлы автомобиль сбил пешехода, водитель сбежал

    В Саатлинском районе произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход
    © "Report"

    Саатлы. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Саатлинском районе произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Гыраглы.

    Автомобиль марки “Mercedes” сбил Эльданиза Бабаева, когда он пытался перейти дорогу.

    Мужчина с различными повреждениями на теле был доставлен в больницу.

    Водитель сбежал с места происшествия.

    По факту ведется расследование.

    Ранее в Гяндже автомобиль сбил женщину.

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