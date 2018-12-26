В Саатлы автомобиль сбил пешехода, водитель сбежал

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Саатлы. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Саатлинском районе произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Гыраглы.
Автомобиль марки “Mercedes” сбил Эльданиза Бабаева, когда он пытался перейти дорогу.
Мужчина с различными повреждениями на теле был доставлен в больницу.
Водитель сбежал с места происшествия.
По факту ведется расследование.
Ранее в Гяндже автомобиль сбил женщину.
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