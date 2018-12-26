В Саатлы автомобиль сбил пешехода, водитель сбежал

В Саатлинском районе произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход

26 декабря, 2018 03:14

© "Report" https://report.az/storage/news/a47d45a1a3d5344901801b45fe332ac9/01b079c3-fe7a-4791-b455-fb1884b64c78_292.jpg Саатлы. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Саатлинском районе произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход. Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Гыраглы. Автомобиль марки “Mercedes” сбил Эльданиза Бабаева, когда он пытался перейти дорогу. Мужчина с различными повреждениями на теле был доставлен в больницу. Водитель сбежал с места происшествия. По факту ведется расследование. Ранее в Гяндже автомобиль сбил женщину.

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