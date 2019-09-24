 Наверх

В Саатлинской больнице умер пациент

В Саатлинской больнице умер пациент

В Саатлинской центральной районной больнице зарегистрирован факт смерти.

Как сообщает Report, проходящий там лечение житель села Бейлер Раджаб Магеррамов 1962 г.р скончался.

Причины его смерти выясняются.

По факту проводится расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!