В Саатлинской больнице умер пациент

В Саатлинской центральной районной больнице зарегистрирован факт смерти.
Как сообщает Report, проходящий там лечение житель села Бейлер Раджаб Магеррамов 1962 г.р скончался.
Причины его смерти выясняются.
По факту проводится расследование.
В Саатлинской центральной районной больнице зарегистрирован факт смерти.
Как сообщает Report, проходящий там лечение житель села Бейлер Раджаб Магеррамов 1962 г.р скончался.
Причины его смерти выясняются.
По факту проводится расследование.
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İsmayıl NəsibliАвтор новости