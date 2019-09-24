В Саатлинской больнице умер пациент

В Саатлинской больнице умер пациент

24 сентября, 2019 17:27

https://report.az/storage/news/a745b68c52c93ca5d2e76f48ebc27c22/7359e03c-140f-427d-854e-3aa2cd3a46ae_292.jpg В Саатлинской центральной районной больнице зарегистрирован факт смерти. Как сообщает Report, проходящий там лечение житель села Бейлер Раджаб Магеррамов 1962 г.р скончался. Причины его смерти выясняются. По факту проводится расследование.

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