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    В Саатлинском районе произошло ДТП, один человек тяжело ранен

    По факту в местном районном отделении полиции ведется расследование

    Саатлы. 27 мая. REPORT.AZ/ В Саатлинском районе произошло ДТП, в результате которого тяжело ранен 1 человек.

    Как сообщает Report, авария произошла сегодня вечером в городе Саатлы недалеко от дома торжеств "Həyat".

    38-летний районный житель Каинат Ханлар оглу Абдуллаев за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2106" врезался в автомобиль марки "Shacman", управляемый 37-летним жителем Товузского района Шахнигяром Ханоглан оглу Абдуллаевым.

    В результате ДТП водитель "ВАЗ-2106" был тяжело ранен. Пострадавший доставлен в Саатлинскую районную центральную больницу. Ему оказана необходимая помощь. Состояние больного остается тяжелым.

    По факту в Саатлинском районном отделении полиции ведется расследование. 

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