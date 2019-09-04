​В Саатлы в результате ДТП пострадали два человека

В Саатлинском районе в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.
Как сообщает аранское бюро Report, ДТП произошло вчера в вечерние часы на территории села Гаралар района.
Так, грузовая машина «Шагман» столкнулась с легковым автомобилем. В результате происшествия житель Агджабеди, 1999-го года рождения Рзаев Эльгюн Этибар оглы и проживающий в Саатлинском районе, 1999-го года рождения Магеррамли Замиг Ровшан оглы получили различные степени тяжести.
Пострадавшие доставлены в Саатлинскую центральную районную больницу.
По факту ведётся расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости