​В Саатлы в результате ДТП пострадали два человека

В Саатлинском районе в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.

Как сообщает аранское бюро Report, ДТП произошло вчера в вечерние часы на территории села Гаралар района.

Так, грузовая машина «Шагман» столкнулась с легковым автомобилем. В результате происшествия житель Агджабеди, 1999-го года рождения Рзаев Эльгюн Этибар оглы и проживающий в Саатлинском районе, 1999-го года рождения Магеррамли Замиг Ровшан оглы получили различные степени тяжести.

Пострадавшие доставлены в Саатлинскую центральную районную больницу.

По факту ведётся расследование.