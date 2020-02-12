В Саатлы по неосторожности отравилась пожилая женщина

В Саатлы произошел случай отравления.

Как передает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Деде Горгуд.

Жительница села Язгул Мирзоева Инсафали гызы 1950 года рождения по неосторожности выпила химическое вещество. Спустя короткое время ее состояние ухудшилось. Женщина была доставлена в Центральную больницу Саатлинского района. После оказания первой медицинской помощи в больнице ее поместили в отделение реанимации. Сообщается, что состояние Я.Мирзоевой среднетяжелое.

По факту ведется расследование.