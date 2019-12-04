В Саатлы "Газель" сбила лошадиную повозку

В Саатлинском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент отмечен на территории села Гарануру.

Кямиль Алескер оглу Гусейнов на автомобиле марки "Газель" сбил лошадиную повозку. В результате аварии, находившийся в лошадиной повозке Нурлан Камиль оглу Аббасгулиев 1996 г.р. получил повреждения различной степени тяжести. Пострадавшего доставили в Сабирабадскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.