 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В съемном доме в Шамкире найдено обгоревшее тело жителя Дашкесанского района

    По факту начато расследование

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе произошел пожар в частном жилом доме. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Азербайджана, случай зарегистрирован на территории села Ени Хаят.

    Согласно информации, пожар произошел в доме, принадлежавшем жительнице села Хумар Гасановой. После того, как огонь был потушен,  обнаружено обгоревшее тело жителя Дашкесанского района Рафига Аскерова, снимающего жилье в селе. 

    По факту начато расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi