В ряды Коллегии адвокатов вступили еще 102 человека

В Баку прошла церемония принесения присяги кандидатами в члены Коллегии адвокатов Азербайджана, успешно завершившими квалификационные экзамены.

В Баку прошла церемония принесения присяги кандидатами в члены Коллегии адвокатов Азербайджана, успешно завершившими квалификационные экзамены.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие члены Президиума Коллегии адвокатов, руководители адвокатских структур, депутаты, представители посольств зарубежных стран, местных и международных организаций и СМИ.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана.

Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров сообщил, что в 2005-2017 годах 575 кандидатов были приняты в члены Коллегии адвокатов, успешно сдав тестовые экзамены: "В 2017 году общее число адвокатов составляло 931 человек. В 2018-2022 гг. 1 303 человека успешно сдали квалификационный экзамен и были привлечены к обязательному обучению. Сегодня в стране уже 2 237 адвокатов. В нынешней церемонии 102 кандидата принести присягу и были приняты в наши ряды. Из них 90 успешно прошли письменный тестовый экзамен и устное собеседование в связи с приемом в адвокатуру и, завершив обязательное обучение, были допущены к церемонии принесения присяги".