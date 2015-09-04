В ряде регионов Азербайджана произошли землетрясения - ДОПОЛНЕНО

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ "В настоящее время проводится расследование в связи с землетрясениями в ряде регионов Азербайджана, по этой причине конкретно об этом ничего не можем сказать".

Об этом Report сообщил заведующий отделом Республиканского центр сейсмологической службы Тахир Мамедли.

Он отметил, что результаты исследований будут обнародованы общественности.

***10:04

В ряде регионов Азербайджана произошли землетрясения. Как сообщает Report, подземные толчки были зарегистрированы в Баку, Гяндже, Мингячевире, а также в ряде районов страны.

Ожидается, что Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана сделает официальное заявление в связи с подземными толчками.