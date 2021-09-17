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В ряде районов Азербайджана выпал град

В ряде районов Азербайджана выпал град 17 сентября в Шеки, Дашкесане, Гедабеке, Гёйгёле, Губе, Лазе, Гусаре, Огузе, Кишчае (Шеки), Балакяне, Загатале, Товузе, Исмаиллы прошли грозы и дожди.
Происшествия
17 сентября 2021 г. 17:23
В ряде районов Азербайджана выпал град

17 сентября в Шеки, Дашкесане, Гедабеке, Гёйгёле, Губе, Лазе, Гусаре, Огузе, Кишчае (Шеки), Балакяне, Загатале, Товузе, Исмаиллы прошли грозы и дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, максимальная скорость ветра в Гяндже достигала 28 м/с, в Нафталане - 26 м/с, в Алтыагадже - 23 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - 28 м/с, на острове Гум - 25 м/с, в Сумгайыте - 24 м/с, в Пираллахи, Маштаге - 23 м/с, в Бина - 21 м/с, на Нефтяных Камнях - 20 м/с, на острове Чилов - 19 м/с. Согласно информации станции на Нефтяных Камнях, высота волн достигала 3,5 метров.

На территории Гедабекского района и села Дузюрд, а также Дашкесанского района выпал град диаметром 6-8 мм.

В западных регионах дует сильный ветер, в горных районах выпал град.

Из-за непогоды произошли перебои в подаче электроэнергии. Частично затруднено движение по автомобильным дорогам.

В настоящее время в Гяндже и близлежащих районах наблюдается ветреная погода.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRayonlara dolu düşüb, şimşək çaxıb

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