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В ряде медучреждений Баку выявлена продажа поддельных паспортов COVID-19

В ряде медучреждений Баку выявлена продажа поддельных паспортов COVID-19
Происшествия
23 августа 2021 г. 11:46
В ряде медучреждений Баку выявлена продажа поддельных паспортов COVID-19

В результате поступившей информации и проведенных проверок выяснилось, что в еще нескольких медицинских учреждениях, расположенных на территории столицы, в обмен на деньги информация о некоторых гражданах размещалась в системе электронной регистрации "e-TƏBİB" без прохождения процесса вакцинации и тем самым эти граждане обеспечивались поддельными паспортами COVID-19.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджана.

В ходе проведенной первой операции было установлено, что медсестры объединенной городской больницы № 29, расположенной в поселке Бина Хазарского района, У.Аббасова, С.Аллахвердиева, Ф.Нахматова, компьютерные регистраторы того же учреждения А.Гусейнова, С.Дадашзаде и сотрудник городской поликлиники № 33, расположенной в Сабаильском районе, Эльнур Алиев получали от граждан деньги в размере 300 манатов и представляли им документ, содержащий информацию о том, что они якобы прошли вакцинацию, при том что сами граждане даже не посещали больницу. Было установлено, что названные медработники, получив деньги от многочисленных граждан, незаконно включили их имена в список вакцинированных в системе электронной регистрации "e-TƏBİB".

Аналогичные факты выявлены в объединенной городской больнице № 7 поселка Маштага Сабунчинского района и городской поликлинике № 3 Ясамальского района. Было установлено, что работающие в этих учреждениях медсестры С.Махмудова и А.Багирова за 50-100 манатов за каждую дозу вакцины вносили в систему электронной регистрации "e-TƏBİB” ложную информацию о вакцинации отдельных граждан. В связи с этим гражданам, заплатившим деньги названным медсестрам, были предоставлены поддельные документы о вакцинации.

В связи с указанными фактами в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, имеющих значение, и иных лиц, причастных к совершению преступлений в любой форме.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 4 tibb müəssisəsində saxta COVID-19 pasportu satılması aşkarlanıb

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