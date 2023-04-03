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В ряде детских поликлиник Баку выявлены нарушения в деятельности рентгеновских кабинетов

В ряде детских поликлиник Баку выявлены нарушения в деятельности рентгеновских кабинетов В ряде детских поликлиник Баку приостановлена деятельность рентгеновских кабинетов из-за нарушений правил эксплуатации
Происшествия
3 апреля 2023 г. 13:11
В ряде детских поликлиник Баку выявлены нарушения в деятельности рентгеновских кабинетов

В ряде детских поликлиник Баку приостановлена деятельность рентгеновских кабинетов из-за нарушений правил эксплуатации.

Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Государственное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности на основании обращения юридического лица ”Бакинский главный центр здоровья " провело контрольно-ревизионные мероприятия в ряде медицинских учреждений, где имеются установки, являющиеся источниками ионизирующего излучения.

В результате проведенных мероприятий в связи с несоблюдением требований радиационной безопасности и отсутствием “специального разрешения” приостановлена деятельность рентгеновских кабинетов в детских поликлиниках № 19 и № 2 города Баку, а также эксплуатация рентгеновского оборудования в детских поликлиниках № 20, № 35 и № 37 города Баку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBir sıra tibb müəssisələrinin rentgen aparatlarında nöqsanlar aşkarlanıb, fəaliyyəti dayandırılıb - SİYAHI

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