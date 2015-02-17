​В российских тюрьмах отбывают наказание 2 846 азербайджанцев

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Каждый третий осужденный в РФ иностранец конфликтует с администрацией исправительных учреждений.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в 2013 г. в учреждениях ФСИН отбывали наказание 26,6 тыс. иностранных граждан, в 2014-м их число увеличилось до 28,5 тыс.

При этом 95% из них не идут на контакты с администрацией, а каждый третий является злостным нарушителем режима.

Первое место по численности среди осужденных иностранцев занимают граждане Таджикистана (7 786 чел.). Вторую позицию держит Узбекистан — 6 746, на третьем месте Украина — 2 964, а замыкает "группу лидеров" Азербайджан — 2 846 человек.

В Академии ФСИН разработают специальные рекомендации по психологическому сопровождению мигрантов, отбывающих наказание в российских колониях и тюрьмах.