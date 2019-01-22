В России жена находящегося в розыске азербайджанца обвиняется в убийстве их детей - ВИДЕО

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В Нижегородской области России завершили расследование в отношении Елены Каримовой, которая обвиняется в убийстве своих малолетних детей, а также краже чужого имущества.

Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, по данным следствия, в апреле прошлого года подозреваемая, находясь в арендованной машине марки "Киа", руками задушила 4-летнюю дочку Хадиджу и 2-летнего сына Сулеймана. Она на той же автомашине вывезла погибших дочку и сына в Семеновский район, где в заброшенном строении подожгла тела и скрылась с места происшествия.

Муж Елены Каримовой - азербайджанец, ранее судим за грабеж и разбой и находится в международном розыске по запросу Азербайджана.

Следователям она заявила, что пошла на преступление из-за того, что якобы не могла обеспечить достойную материальную жизнь своим детям.

При этом установлено, что ежемесячно женщина тратила более 40 тысяч рублей на аренду автотранспорта и незадолго до лишения жизни своих детей приобрела путевку для отдыха заграницей.

Наряду с этим, обвиняемая, проживая у своих знакомых в квартире в Нижнем Новгороде, похитила ювелирные украшения на сумму около 140 тысяч рублей.

Вину в совершении преступлений обвиняемая первоначально признала, однако в дальнейшем стала настаивать на своей непричастности к смерти детей. Она заключена под стражу.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.