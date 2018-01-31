В России завершено расследование уголовного дела по ОПГ, в состав которой входил азербайджанец

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Следователи Самарской области завершили расследование уголовного дела в отношении четырех членов организованной преступной группировки (ОПГ), в состав которой входил гражданин Азербайджана Шовги Шарифов, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в создании банды, участии в банде, разбое, похищении и вымогательстве, совершенных организованной группой, похищении паспорта.

По версии следствия, в сентябре 2016 года один из обвиняемых создал в Самаре преступную группу, в состав которой вошли три жителя Самарской области и гражданин Азербайджана.

В период 5-18 сентября 2016 года мужчины совершили не менее 7 вооруженных разбойных нападений на граждан, которые, согласно имевшейся у членов банды информации, якобы причастных к незаконному обороту наркотиков в Самаре, сопряженных с похищением и вымогательством, а также хищением личных документов. Во время нападений мужчины насильно, применяя оружие, похищали имущество, деньги и автомобили потерпевших.

Все члены банды были задержаны полицейскими, их заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.