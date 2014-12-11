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    ​В России задержана преступная группировка во главе с гражданином Азербайджана

    По данному факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники наркополиции обезвредили в Лысьве героиновых наркоторговцев.

    Как передает Report, всего было задержано семерых наркосбытчиков во главе с руководителем преступной группой, гражданином Республики Азербайджан.

    Установлено, что азербайджанец приобретал героин в крупном размере в Перми и перевозил наркотик в Лысьву для дальнейшей продажи. Дальше наркотик передавался трем наиболее приближенным наркоторговцам, которые в свою очередь партиями от 20 до 50 граммов передавали наркотик мелким сбытчикам.

    Задержания проводились с участием сотрудников полиции и ГИБДД.

    По данному факту возбуждено уголовное дело.

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