​В России задержана партия продуктов, завезенных из Азербайджана и содержащих вредные вещества

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Инспектора Россельхознадзора по Дагестану не допустили ввоза на территорию России 55 тонн запрещенной продукции.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, за все время работы было задержано: 19 тонн яблок, 20 тонн табака, 10 тонн гранатов, 6 тонн хурмы.

Причиной задержание явилось наличие в продуктах опасных для здоровья человека веществ.

Часть данного груза поступила с территории Азербайджана. Согласно законам РФ, все грузы были отправлены обратно, в страну отправительницу.