 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В России задержана партия продуктов, завезенных из Азербайджана и содержащих вредные вещества

    Весь груз был отправлен обратно

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Инспектора Россельхознадзора по Дагестану не допустили ввоза на территорию России 55 тонн запрещенной продукции.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, за все время работы было задержано: 19 тонн яблок, 20 тонн табака, 10 тонн гранатов, 6 тонн хурмы.

    Причиной задержание явилось наличие в продуктах опасных для здоровья человека веществ.

    Часть данного груза поступила с территории Азербайджана. Согласно законам РФ, все грузы были отправлены обратно, в страну отправительницу.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi