В России задержан гражданин Азербайджана, находившийся в розыске 14 лет

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Алтайской области России спустя 14 лет задержан гражданин Азербайджана, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровья жителю Рубцовска, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщает следствие, в 2003 году азербайджанец поссорился с потерпевшим и ранил его ножом.

Нападавшему было предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, однако мужчина скрылся.

Он находился в розыске 14 лет. В августе текущего года его задержали в Рубцовске.