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    В России задержан гражданин Азербайджана, находившийся в розыске 14 лет

    В 2003 году азербайджанец поссорился с потерпевшим и ранил его ножом

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Алтайской области России спустя 14 лет задержан гражданин Азербайджана, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровья жителю Рубцовска, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Как сообщает следствие, в 2003 году азербайджанец поссорился с потерпевшим и ранил его ножом.

    Нападавшему было предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, однако мужчина скрылся.

    Он находился в розыске 14 лет. В августе текущего года его задержали в Рубцовске.

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