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    В России задержан гражданин Азербайджана, 18 лет находившийся в международном розыске

    После отбывания срока наказания за совершенное в Череповце преступление решится вопрос о его экстрадиции на родину

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В России задержан гражданин Азербайджана, 18 лет находившийся в международном розыске.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в марте прошлого года он был задержан в Череповце и в мае осужден за умышленный поджог автомобиля на 1 год и 8 месяцев лишения свободы.

    Сотрудники колонии спустя некоторое время заподозрили, что прибывший осужденный, возможно, выдает себя за кого-то другого, в связи с чем в Азербайджан был направлен соответствующий запрос.

    Выяснилось, что гражданин уже 18 лет находится в международном розыске, как уклоняющийся от армейской службы. Не желая служить в армии, он сбежал на территорию России в 1998 году, скрываясь с тех пор в разных областях под вымышленными именами.

    В 2000 году он получил обманным путем паспорт на имя другого человека в Москве, за это время несколько раз отбывал наказание в тюрьме.

    По информации УМВД России по Вологодской области, после отбывания срока наказания за совершенное в Череповце преступление решится вопрос о его экстрадиции на родину.

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