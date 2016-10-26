Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В России задержан гражданин Азербайджана, 18 лет находившийся в международном розыске.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в марте прошлого года он был задержан в Череповце и в мае осужден за умышленный поджог автомобиля на 1 год и 8 месяцев лишения свободы.

Сотрудники колонии спустя некоторое время заподозрили, что прибывший осужденный, возможно, выдает себя за кого-то другого, в связи с чем в Азербайджан был направлен соответствующий запрос.

Выяснилось, что гражданин уже 18 лет находится в международном розыске, как уклоняющийся от армейской службы. Не желая служить в армии, он сбежал на территорию России в 1998 году, скрываясь с тех пор в разных областях под вымышленными именами.

В 2000 году он получил обманным путем паспорт на имя другого человека в Москве, за это время несколько раз отбывал наказание в тюрьме.

По информации УМВД России по Вологодской области, после отбывания срока наказания за совершенное в Череповце преступление решится вопрос о его экстрадиции на родину.