​В России задержан гражданин Азербайджана

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Сотрудниками полиции Советского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в рамках оперативно-профилактического мероприятия задержан гражданин Азербайджанской Республики, нарушивший режим пребывания на территории Российской Федерации.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, во время проверки 28-летнего молодого человека выявлены нарушения миграционного законодательства.

Иностранец привлечен к административной ответственности и согласно решению суда, выдворен за пределы Российской Федерации, сообщает пресс-служба Отдела МВД России по Советскому району.