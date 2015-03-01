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    ​В России задержан гражданин Азербайджана

    Он нарушил режим пребывания на территории Российской Федерации

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Сотрудниками полиции Советского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в рамках оперативно-профилактического мероприятия задержан гражданин Азербайджанской Республики, нарушивший режим пребывания на территории Российской Федерации.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, во время проверки 28-летнего молодого человека выявлены нарушения миграционного законодательства.

    Иностранец привлечен к административной ответственности и согласно решению суда, выдворен за пределы Российской Федерации, сообщает пресс-служба Отдела МВД России по Советскому району.

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