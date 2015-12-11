​В России задержан чемпион мира по самбо Азербайджана

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Знаменитый боец без правил Садиг Керимов был задержан полицией в Санкт-Петербурге по подозрению в вымогательстве.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

По данным Федерации боевого самбо России, 31-летний Керимов стал чемпионом мира по боевому самбо в 2012 году в составе команды Азербайджана в весовой категории до 74 килограммов.

По версии следователей, осенью 2012 года Керимов вместе с неустановленными лицами потребовал у двух посетителей кафе 3 миллиона рублей, угрожая им убийством. Затем, находясь в другом кафе и угрожая пистолетом, злоумышленники вновь потребовали денег, а затем забрали себе автомобиль BMW одного из потерпевших в счет "долга", сообщает СК.

Сейчас решается вопрос о взятии Керимова под стражу и предъявления ему обвинения по п.«б» ч.3 ст.163 УК РФ («Вымогательство»).