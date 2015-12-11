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    ​В России задержан чемпион мира по самбо Азербайджана

    Известный боец по кличке Черный волк подозревается в вымогательстве

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Знаменитый боец без правил Садиг Керимов был задержан полицией в Санкт-Петербурге по подозрению в вымогательстве.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

    По данным Федерации боевого самбо России, 31-летний Керимов стал чемпионом мира по боевому самбо в 2012 году в составе команды Азербайджана в весовой категории до 74 килограммов.

    По версии следователей, осенью 2012 года Керимов вместе с неустановленными лицами потребовал у двух посетителей кафе 3 миллиона рублей, угрожая им убийством. Затем, находясь в другом кафе и угрожая пистолетом, злоумышленники вновь потребовали денег, а затем забрали себе автомобиль BMW одного из потерпевших в счет "долга", сообщает СК.

    Сейчас решается вопрос о взятии Керимова под стражу и предъявления ему обвинения по п.«б» ч.3 ст.163 УК РФ («Вымогательство»).

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