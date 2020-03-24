В России задержан азербайджанец-наркоторговец с паспортом умершего человека

В Краснодаре (Россия) сотрудники транспортной полиции задержали с поличным в одном из многоквартирных домов мужчин, занимавшихся сбытом наркотиков.

Как сообщает со ссылкой на российские СМИ, у задержанных нашли подготовленные к закладке пакетики, замотанные изолентой. Внутри были дозы героина и метадона.

Оперативниками установлена личность одного из задержанных, им оказался 40-летний приезжий из Республики Азербайджан, предъявивший поддельные документы. На протяжении нескольких лет он скрывался от правосудия и находился в федеральном розыске за аналогичное преступление. Паспорт, находившийся при нем, принадлежит умершему человеку. Кроме того, мужчина перемещался по городу на автомобиле, не имея водительского удостоверения.

По данному факту возбуждено уголовное. Злоумышленникам грозит от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЮФО.