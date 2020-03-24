Наверх

В России задержан азербайджанец-наркоторговец с паспортом умершего человека

​В России задержан азербайджанец-наркоторговец с паспортом умершего

На протяжении нескольких лет он скрывался от правосудия и находился в федеральном розыске за аналогичное преступление

В Краснодаре (Россия) сотрудники транспортной полиции задержали с поличным в одном из многоквартирных домов мужчин, занимавшихся сбытом наркотиков.

Как сообщает со ссылкой на российские СМИ, у задержанных нашли подготовленные к закладке пакетики, замотанные изолентой. Внутри были дозы героина и метадона.

Оперативниками установлена личность одного из задержанных, им оказался 40-летний приезжий из Республики Азербайджан, предъявивший поддельные документы. На протяжении нескольких лет он скрывался от правосудия и находился в федеральном розыске за аналогичное преступление. Паспорт, находившийся при нем, принадлежит умершему человеку. Кроме того, мужчина перемещался по городу на автомобиле, не имея водительского удостоверения.

По данному факту возбуждено уголовное. Злоумышленникам грозит от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!