​В России задержан азербайджанец, подозреваемый в попытке похищения сына гражданина Нидерландов

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, один из которых - гражданин Азербайджана. Они подозреваются в попытке похищения сына подданного Королевства Нидерланды.

Как передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ, об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по региону Андрей Хегай.

По версии следствия, в феврале 2016 года безработный житель Астрахани решил организовать похищение четырехлетнего сына подданного Королевства Нидерланды для получения выкупа и привлек к делу своего знакомого. Они планировали похитить мальчика возле дома, а затем передать родителям записку с требованиями о выкупе в 15 млн. рублей.

Похитители были задержали накануне в Приволжском районе региона при силовой поддержке бойцов СОБР, когда они на автомобиле Mercedes приехали в коттеджный поселок и ждали супругу бизнесмена и его сына.

"В масках и с оружием они направились к женщине с ребенком, собираясь его забрать, а также передать его матери записку с угрозами и требованием передачи 15 млн. рублей. Оперативники вместе с полицейским спецназом пресекли эти действия", - сказал представитель управления МВД России по Астраханской области.