​В России задержан азербайджанец, обвиняемый в убийстве, совершенном более 20 лет назад

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в декабре 1994 года по факту убийства местной жительницы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в результате планомерной работы по раскрытию преступлений прошлых лет, установлено и задержано лицо, причастное к совершению данного преступления.

Им оказался 45-летний не имеющий гражданства выходец из Азербайджана, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 103 УК РСФСР (убийство).

По данным следствия, в декабре 1994 года обвиняемый, находясь в районе улицы Шигаева в Засвияжском районе города Ульяновска, совместно со своим знакомым совершил убийство девушки, нанеся ей ножевые ранения. Скрывшись с места преступления, мужчины покинули территорию Ульяновской области и выехали в другой субъект Российской Федерации, где один из нападавших и был задержан. Второй соучастник преступления находится в розыске.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, по ходатайству следователя в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.